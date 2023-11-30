مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| القصة الكاملة للفيلم المصري شماريخ في عرضه الأول

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفيلم المصري “شماريخ” للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر 2023 في دورته الرابعة التي تستمر في الفترة بين 30 نوفمبر - 9 ديسمبر في مدينة جدة.

قصة فيلم شماريخ

تأتي قصة فيلم “شماريخ” بشخصية رؤوف الابن غير الشرعي لتاجر أسلحة معروف بقسوة القلب، ويرث عن والده أعماله غير المشروعة في تنفيذ قائمة من الاغتيالات بطلب من والده أو رجاله، يُطلب منه استهداف “أمينة خليل”، والتي قام بقتل والدها دون أن يعلم بصلتهما، لكن عند مقابلته لها يقرر مساعداتها على الهروب وبالفعل يهرب معها لكنها لاتعلم بأنه قاتل والدها، فتتحول مجرى الأحداث عند تلك النقطة.

أبطال فيلم شماريخ وموعده

الفيلم من بطولة "بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوى، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وسالى حماد، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وسيتم عرضه سينمائيًا في الـ 7 من ديسمبر القادم.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة:

تضم قائمة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم "روائع عربية، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

تشهد فعاليات مهرجان البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والتي تُخرج مواهب دولية جديدة، أهمها الفيلم الرومانسي التاريخي Jeanne du Barry، من بطولة جوني ديب، وإخراج مايوين، بدعم من صندوق البحر الأحمر.

أفلام مرشحة للأوسكار في مهرجان البحر الأحمر 2023:

يشارك في المهرجان عدد من الأفلام المرشحة للأوسكار، منهم فيلم “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية في "روائع عربية"، وأمجد الرشيد عن فيلم “إن شالله ولد”، ضمن مسابقة البحر الأحمر، والمخرج ضرار خان مع أول أفلامه الذي يأتي تحت تصنيف الرعب "إن فليمز"، وأماندا نيل إيوعن فيلم "خطوط النمر"، و بالوجي عن فيلم "نذير شؤم".

حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لاسيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.

أشار إلى أن "المهرجان يُقدم هذا العام، 31 فيلمًا من إخراج مواهب نسائية، مما يؤكد التزامنا تجاه تمكين المرأة في قطاع السينما".