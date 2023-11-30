روائع السنباطي| القنوات الناقلة وموعد عرض الحفل

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل “روائع السنباطي”، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

ومن المقرر ان يتم عرض الحفل مباشرةً عبر قنوات MBC وقنوات MBC مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية.

يجمع حفل “روائع السنباطي” نخبة من نجوم الغناء العربي “شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، فؤاد زبادي، إيمان عبد الغني، أحمد سعد”، مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يتم فتح أبواب المسرح أما الحضور في السابعة مساءً من الابواب المخصصة لكل فئة من الحفل، لمنع التزاحم والتدافع، وسيتم نقل الحفل مباشرةً واتاحة التصوير الإعلامي بجميع أشكاله.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.