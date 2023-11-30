شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "طيب وأمير" يرفعون علم فلسطين فى نهاية العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أبطال مسرحية "طيب وأمير" على دعم فلسطين وسط الانتهاكات التي يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلي، وقاموا في نهاية العرض المسرحي أمس برفع علم فلسطين وسط هتافات الجمهور.

وأشار الفنان تامر فرج أن الخميس والجمعة آخر يومين لعرض المسرحية قبل إجازة أعياد الكريسماس.



طيب وأمير

وتُعرض مسرحية "طيب وأمير" على خشبة مسرح ميامي في شارع طلعت حرب، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وهي من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

مسرحية "طيب وأمير" للكاتب أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وعيد عبد الحليم، ومحمود الهنيدي، وأحمد السلكاوي، ونهى لطفي، ورشا فؤاد، وشيماء عبدالقادر، وشريف حسني.

وحظى العرض المسرحي "طيب وأمير" بإشادات واسعة، حيث شاهده عدد كبير من الفنانين، من بينهم محيي إسماعيل، محمد عبد العظيم، محمد علي رزق، عمرو عبد العزيز، دينا محسن، حاتم صلاح، أحمد ماجد، صبري فواز، محمد عبد الواحد، وغيرهم من الفنانين.