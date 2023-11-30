شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى شرف تعلن اعتزالها التمثيل: تحياتى لكل الزملاء فى الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة إنجى شرف، اعتزالها الفن نهائيا، عبر حسابها على فيس بوك، وقالت إنجى:" بعد تفكير لوقت مش قصير وبعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائيًا وتحياتي لكل الزملاء والاصدقاء في الوسط الفني".





وآخر أعمال الفنانة إنجي شرف، حكاية "روليت" وهي إحدى حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" الذي عرض مؤخرا والذي لاقى نجاحا كبيرا وعن مشاركتها في حكاية "روليت" قالت إنجي شرف: سعيدة جدا بمشاركتي في أحداث المسلسل بتوقيع مخرج متميز وهو معتز حسام وأضافت إنجي : أتقدم بالشكر لمعتز ومها سليم أنهم قاموا بترشيحي لعمل جميل مثل روليت وهما من قاموا بتشجيعي وعودتي للدراما وتقديمي بشكل مختلف خلال الحلقات.

وأكدت إنجي شرف أن نضال الشافعي ونجلاء بدر صديقان لها منذ زمن طويل وتواجدها بجوارهما أعطى للمسلسل ثقلا كبيرا ومشاركتهما جعلت الحلقات "تريند".

بدأت إنجى شرف مشوارها الفني عام 1994، وقبل أن تخوض مجال الفن عملت بالإعلانات لمدة عام كامل، وبعدها اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها حدائق الشيطان وسلسال الدم وحارة اليهود وعمارة يعقوبيان وقضية نسب و تزوجت إنجي شرف من المذيع هشام بهى عام 2007، وأنجبت ابنها زين عام 2008، ثم انفصلت عنه.