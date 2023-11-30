شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز: أتمنى التعافى مما شاهدته من دمار وحرب إبادة لشعب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لا يزال لقاء ويجز مع جريدة نيويورك تايمز يشعل جمهوره، ويتداولون تصريحاته، خاصة التي يدعم فيها فلسطين وغزة حيث توعد ويجز في لقاءه على رفع مستوى الوعي حول الفلسطينية، من خلال حفلاته، مدينا تجريد الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية وقتلهم.

وأضاف ويجز، "آمل أن أتعافى من كل الصور المروعة والمشاهد التي رأيتها حتي أتمكن من رؤية الحياة بشكل أفضل واتمكن من الاستمتاع بالحياة".

وأشار ويجز إنه سيظل داعم للقضية الفلسطينية، وأنه لا ينوى تخفيف حدة تصريحاته حول القضية وأنه سيعمل على الوصول الي جمهور عالمي أوسع.

وفي سياق متصل سيطر المصريون على قوائم فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة، والتي تصدر سنوياً للأشخاص المبدعين من الشباب دون سن الثلاثين والذين يحدثون تاثيراً في مجالاتهم، وكان أبرز المصريين الذين تم اختيارهم في قائمة الترفيه النجم المصري "ويجز".

وتضمنت قوائم فوربس الشرق الأوسط، في نسختها السادسة لأول مرة 125 مشاركاً ومشاركة موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، والتي تعد النسخة الجديدة من القوائم التي كانت تصدر سنوياً بمعدل 100 مشارك فقط.

ووفقاً لمنصة فوريس، فإن المصريون هيمنوا على القائمة بواقع 44 مشاركة، يليهم السعوديون بـ 15 مشاركة، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14 و13 و10 مشاركات، وتقسم القوائم كالأتي "فئة التمويل والتجارة الإلكترونية "، ومن ثم فئة "العلوم والتكنولوجيا" وفئة "التأثير الاجتماعي"، ومن ثم فئة "الترفيه".