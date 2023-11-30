شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب ثعلب السياسة الأمريكية هنرى كيسنجر لـ نجوى فؤاد ورفضها الزواج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن رحل ثعلب السياسة العالمية هنرى كيسنجر عن عمر 100 عام حتى اتجهت أنظار العالم إلى أشهر وزير خارجية في التاريخ الحديث، بسبب دوره وإسهاماته على مستوى العالم في عز التوترات من الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان إلى حرب 73 وغيرها من الصراعات السياسية الذى كان لديه فيها نظرة ثاقبة.



كيسنجر فى زيارة لمصر

وبعيداً عن السياسة ودهاليزها كان لدى هنرى كيسنجر قصة مع فنانة مصرية افتتن بها أثناء زيارتها لمصر بعد حرب 73 وأثناء زياراته المتكررة من أجل اتفاقية السلام، وهى الفنانة نجوى فؤاد الذى كتب عنها خلال مذكراته، واصفاً إياها بأنها أجمل شيء رآه في القاهرة، وأنه كان يحرص على الذهاب للأماكن التي ترقص بها لمشاهدتها.

نجوى فؤاد بدورها تطرقت إلى قصتها مع هنرى كيسنجر خلال حلولها ضيفة على برامج عديدة منها واحد من الناس مع عمرو الليثى خلال وقت سابق وقالت عن ذلك : "خلال فترة زواجي من مدير أحد الفنادق الذى كنت أعمل بها وجدت الصالة فاضية تماماً، وظننت أنه لا وجود لأى حجوزات إلا أنهم أخبرونى أن هناك وفد من الخارجية قادم، وبعدها رأيت بالفعل أشخاص مهمة، منهم كيسنجر الذى لم أكن أعلمه لأننى ما ليش في السياسة".



كيسنجر

وواصلت فؤاد : "عزمني على العشاء ورفضت إلا بحضور زوجى الذى أخذنى للخارج وقبلها أخبرنى مرافق لكيسنجر أن الأخير يرغب بالزواج منى، وهو ما رفضته لأننى متزوجة، وبعد حوالى عام ونصف حضر كيسنجر مرة أخرى لرؤيتي وكان معه فتاة تشبهني للغاية إلا أنها أطول فقط أخبرونى أن اسمها نانسى وأنها زوجته، ونزلت بعدما انتهيت من استعراضى وباركت لهما".

واختتمت كلامها : كيسنجر كان يسأل عني طوال الوقت أي شخص يقابله من مصر، ويسأل عن أحوالى، والرسائل كانت تصلنى ممن يسألهم".