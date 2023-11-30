شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يغنى للقضية الفلسطينية ويطرح " تلك القضية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق كايروكى، أغنية جديدة بعنوان"تلك القضية"، على اليوتيوب دعما للقضية الفلسطينية.

وفى بداية مقطع الأغنية:" ينقذ في سلاحف بحرية - يقتل حيوانات بشرية - تلك قضية وتلك قضية - كيف تكون ملاكا أبيض؟ - يبقى ضميرك نص ضمير - تنصف حركات الحرية - وتنسف حركات التحرير - وتوزع عطفك وحنانك -ع المقتول حسب الجنسية - وتلك قضية وتلك قضية".

شهدت حفلات فريق كايروكى خلال شهري يوليو وأغسطس حضورا جماهيريا كبيرا، ورفعت حفلاتهم شعار كامل العديد، ومن أبرزها حفل الفريق في مهرجان العلمين مؤخرا، إذ استمتع الجمهور بمجموعة من أبرز أغاني أميرعيد مع كايروكي، ونفدت التذاكر بعد طرحها على موقع تذكرتى بوقت قليل.

وأحيا فريق كايروكى فى مهرجان العلمين، حفلا غنائيا في شهر أغسطس الماضى، وحضره عدد ضخم من الجمهور، حيث اعتبر أحد أضخم الحفلات الذى تم تنفيذها هذا العام من حيث الإقبال الجماهيري الضخم.

وبدأ أمير عيد الحفل بأغنية روبرتو، ثم أشعل حماس الحضور بباقة من أبرز أغانيهم وهى" أبيض وأسود وسموراى ونفسى أحبك، وبسرح واتوه و جيمس دين و غريب فى بلاد غريبة و هاتلنا بالباقى لبان و اضحك و ليلى و أنا نجم ".

والمشهد تكرر من قبل في حفل كايروكي يوم 22 يوليو الماضى فى دبى، ورفع أيضا شعار كامل العدد، ولم يختلف الأمر في حفلي القاهرة يومى 27 و 29 يوليو من نفس الشهر فى المنارة بالتجمع الخامس وحضرهما أكثر من 100 ألف شخص.

يتمتع فريق كايروكى بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، ولديهم جمهور ضخم يحرص على حضور حفلاتهم فى كل مكان، ودائما حفلاتهم كامل العدد وتنفذ التذاكر بعد وقت قليل من طرحها.