تايلور سويفت الأكثر استماعًا عبر “سبوتيفاي”… انظروا كيف كافأت المغنية العالمية جمهورها على حبّه لها

تصدّرت المغنية العالمية تايلور سويفت قائمة الفنانين الأكثر استماعًا وبثًّا لأغنياتها على منصة “سبوتيفاي” الموسيقية في التقييم السنوي الذي يجريه التطبيق مرة في العام حول الأذواق الموسيقية لمستخدميه.

وبحسب ترتيب الفنانين على لائحة إحصاء “Most Streamed Global Artist “، فقد حلّ في المرتبة الثانية بعد سويفت المغني باد باني، تلاه كلّ من The Weeknd، درايك، Pelso Pluma، FEID ، ترافيس سكوت، SZA ، كارول جي، فيما حلّت لانا دل راي في المرتبة العاشرة.

وفي مناسبة فوزها بالمرتبة الأولى على قائمة “سبوتيفاي”، احتفلت تايلور سويفت بالنجاح الكبير على طريقتها فطرحت أغنيتها المفضلة لدى جمهورها ” You’re Losing Me” من ألبومها “Midnight” على مختلف منصات البث الموسيقي. وتُعدّ الأغنية التي شاركت في كتابتها الى جانب المنتج جاك انتونوف، أشبه بجوهرة مخفيّة شكّلت نسخة الكترونية حصرية على متاجرها عبر شبكة الانترنت، وقرّرت ان تطرحها الى العلن عبر سائر المتاجر الموسيقية بما فيها سبوتيفاي. كما شكرت سويفت متابعيها عبر انستغرام في تعليق كتبت فيه” أريد ان أقول لكلّ متابع استمع الى أغنياتي هذا العام ، شكرًا لك. ان تتويجي على لائحة أفضل فنان عالمي عبر منصة سبوتيفاي هو حقًّا أفضل هدية عطلة ميلاد تلقيتها على الإطلاق”.