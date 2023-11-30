حصري – أغنية “هيت” تغير مخططات “لايف ستايلز ستوديوز”.. اقرأوا التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على أغنية جديدة تعتبرها هيت مع الملحن محمد يحيى بعنوان “ابسطني” باللهجة المصرية.

واتّفقت “لايف ستايلز ستوديوز” مع الفنانة التي ستؤدي الأغنية، إلاّ أن الشركة تتكتّم بشكل تام عن اسمها حتى اللحظة إلى حين جهوز العمل الذي سيشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور المصري والعربي.

أغنية “ابسطني” هي من كلمات المؤلف مصطفى بدران وتوزيع وسام منعم.

ومع تعاقدها على هذه الأغنية الجديدة، تكون شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد غيّرت مخططاتها، وهنا السؤال يطرح نفسه: “لماذا قررت الشركة الرائدة في المجال الفني العودة للإنتاج أو إنتاج هذه الأغنية بالتحديد بعد أن كانت قد أعلنت إيقاف انتاجاتها الفنية باستثناء الأغنيات المتعاقد عليها سابقاً”؟