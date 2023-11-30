ثلاثية قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار ومرام علي ليست جديدة.. وهذه قصة الحب التي قدموها سابقاً

ميرنا وليد - بيروت - أعادت ثلاثية الممثلين السوريين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار ومرام علي في المسلسل التركي المعرب "الخائن"، الأذهان إلى المسلسل السوري القديم "أهل الغرام"، الذي جمع نفس النجوم الثلاثة ضمن قصة خيانة حملت عنوان "إمرأة كالقمر".

وتدور أحداث هذه القصة، من تأليف الكاتبة السورية ريم حنا، وإخراج المثنى صبح، حول شاب يدعى "جرير"، الذي يؤدي دوره قيس الشيخ نجيب، يعود من الإغتراب، وتبدأ شقيقته بالبحث له عن زوجة، ويقع إختيارها على "ساندرا"، التي تؤدي دورها مرام علي، وبالفعل يبدأ التعارف بين "جرير" و"ساندرا"، وتسير الأمور بشكلها المعتاد، ولكنه يقع بعدها في حب "زينة"، التي تؤدي دورها سلافة معمار، وتكون ضمن أحداث العمل خالة "ساندرا".

أما في مسلسل "الخائن"، فإن "سيف" (قيس الشيخ نجيب) يعيش قصة حب سرية مع "تيا" (مرام علي)، حتى تكتشف زوجته "أسيل" (سلافة معمار) ذلك، لتنطلق في رحلة انتقام شرسة.

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