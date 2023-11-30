تعرفوا إلى "نرمين".. شقيقة ياسمين صبري الجميلة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور قديمة لشقيقة الممثلة المصرية ياسمين صبري الجميلة جداً، والبعيدة إلى حد كبير عن الإعلام.



وأثنى الجمهور على جمال نيرمين، وأكد الشبه بينها وبين شقيقتها، بالرغم من أن أحدث ظهور علني لها، كان في حفل زواج ياسمين صبري من زوجها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

يذكر أنه قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال أن تكون ياسمين صبري قد ارتبطت مجدداً بعد إنفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي اضطرها للخروج عن صمتها، والرد بطريقة حاسمة على تلك الأقاويل، وذلك عن طريق منشور عبر صفحتها الرسمية، وكتبت :"دي من المرات القليلة جداً ال رديت فيها علي اي إشاعة متداولة. أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها اي علاقة بالحقيقة".

أضافت :"أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي امام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها اي اساس من الصحة".

إشارة إلى أن ياسمين صبري تزوجت من أحمد أبو هشيمة، وقد استمر هذا الزواج لمدة عامين، وانفصلا بطريقة ودية.