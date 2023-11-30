ممثلة مصرية تعلن إعتزالها التمثيل بشكل نهائي

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إنجي شرف عن إعتزالها الفن بشكل نهائي، وأنها إتخذت القرار بعد تفكير لوقت طويل، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت إنجي شرف: "بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".
وتعد حكاية "روليت" من مسلسل "كل أسبوع حكاية" آخر أعمال إنجي شرف، وهي من تأليف مصطفى جمال هاشم بطولة نضال الشافعي، نجلاء بدر، إنچي شرف وغيرهم العديد من الممثلين، إخراج معتز حسام.
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