بدر خلف بتصرف مفاجئ بعد طلب زوجته الطلاق..وما علاقة شيرين عبد الوهاب؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف مقطع فيديو على صفحته الخاصة، ظهر فيه وهو يرقص على أنغام أغنية "صبري قليل" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إعلانه عن أن زوجته إيلاف الحربي تريد الطلاق منه، وكأنه يريد إيصال رسالة لها من خلال هذه الأغنية.



وكان أحدث بدر خلف جدلا بعد نشره مقطع فيديو له على السرير مع زوجته من دون أن يظهر وجهها، وذلك على حسابه الخاص، اذ فاجأ المتابعين بالكشف عن أنها تريد الطلاق منه.

وظهر بدر خلف في الفيديو وهو يبكي معها، ويقول: "خلاص بالغلط، انا حمار لا استحي، دموعك غالية لا تبكي".