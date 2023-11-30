شبيهة نانسي عجرم المُحجبة..هكذا علّق زوجها على الشبه وتتعرض لهذا الموقف

ميرنا وليد - بيروت - تُعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من الفنانات اللواتي لهنّ جمهوراً كبيراً في لبنان والعالم العربي، نظرا لأغانيها الناجحة وشخصيتها اللطيفة المحببة، اذ يُحبها الصغير والكبير، فهي تحمل كل مقومات التميز والنجاح.



اليوم نعرض لكم صورة لإمرأة مصرية اسمها مها سامي، أشار الكثيرون الى انها تشبه الى حد كبير الفنانة نانسي عجرم، وقد علّقت على ذلك بالقول: "أنا بحب نانسي جدًا، وأي حد بيشبهني بيها بتبسط جدًا، لأنها كمان شخص محبوب، وبحسها بسيطة وعفوية، فبحب أوي التشبيه ده وبيبسطني فعلًا".

وتابعت: "أنا مش بقلدها ولا بحط ميك آب وأقارن نفسي بيها خالص، الناس اللي بتشبهني بيها أول ما بيشوفوني".

وعن موقف زوجها، قالت: "أول حاجة قالهالي جوزي أنا بحبك انتي مش عشان انتي شبه نانسي خالص".

كما كشفت أن ذات مرة تكلّم معها أحد الأشخاص، وسألها اذا كانت هي نانسي عجرم.