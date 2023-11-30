ياسمين صبري وآمال ماهر آخرهن .. نجمات طالتهن شائعات الزواج

ياسر رشاد - القاهرة - شائعات الزواج دائماً ما تُطال نجمات الوسط الفني خصوصاً في الأيام الأخيرة، حيث تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد زواج المطربة آمال ماهر من ثري خليجي، والفنانة ياسمين صبري التي ظن البعض أنها تزوجت سرًا .

ياسمين صبري

ياسمين صبري، تداول اسمها بشكل ملحوظ على السوشيال ميديا، وروج البعض لشائعة زواجها في السر، ما أثار استيائها وجعلها تخرج عن صمتها لتحسم تلك الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، وكتبت عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا:" دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة ".

وأضافت ياسمين صبري: أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة شائعات ليس لها أي أساس من الصحة ".

ياسمين صبري

خرجت آمال ماهر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونفت بطريقة غير مباشرة شائعة زواجها من ثري خليجي وقضاء شهر العسل في إحدى الدول الأجنبية، مستعينة بصورة جديدة والتي ظهرت خلالها رفقة نجلها أثناء رحلتهما في لندن .

آمال ماهر وابنها

نجمات تعرضن لشائعات الزواج

أنغام

تداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر شائعة زواج المطربة أنغام من رجل خليجي، ولكن مصدر مقرب من الفنانة نفى هذه الأقاويل التي وصفها أنها مُفتعلة ولا أساس لها من الصحة.

أنغام

منه شلبي

تعرضت منة شلبي لشائعات كثيرة حول زواجها من العديد من النجوم، وجاء أبرزهم أحمد عز، ولكنها نفت هذه الشائعات التي تداولت، وذلك من خلال منشورات عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

منه شلبي

مي عز الدين

طالت شائعات الزواج الفنانة مي عز الدين عدة مرات، ولكنها اعتادت على تلك الأقاويل التي تظهر وتختفي بين حين وآخر، ولكنها دائمًا تتمسك بهذا السؤال: " لماذا أتزوج سرًا.. هل هي جريمة أو خطأ أخفيه وأتنكر منه؟ ".

مي عز الدين

نرمين الفقي

تعرضت الفنانة نرمين الفقي للكثير من الشائعات، بشأن زواجها من فنانين داخل الوسط أو رجال أعمال، ولكنها تحرص دائمًا على نفي تلك الأقاويل من خلال استضافتها في البرامج، وتعترف أنها ليست متزوجة حتى الآن، وإذا تزوجت ستعلن الخبر أمام الجميع .

نرمين الفقي

منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي، تعرضها للكثير من الشائعات بشأن زواجها من أكثر من فنان ورجال أعمال، مؤكدة أن في حال زواجها سوف يعلم جمهورها ويشاركها فرحتها .

منة فضالي

أروى جودة

ترددت الكثير من الشائعات حول زواج الممثلة أروى جودة، ولكنها في كل مرة تحسم الأمر وتنفي زواجها، قائلة:" ارتبطت مرة واحدة فقط بالممثل التركي أوزجان دينيز ".