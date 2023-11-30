"وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية".. كايروكي يصف آلام الفلسطينيين (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - "ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية".. بتلك الكلمات بدأ الفريق الغنائي الشهير “كايروكي” أغنيته الوطنية الجديدة “تلك قضية”، التي عبرت عن الأوجاع التي تجددت في فلسطين بسبب حرب غزة الاخيرة، والتي تم طرحها منذ قليل عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وجه شيطاني مخيف لتمثال الحرية.. أبرز مظاهر أغنية تلك قضية لـ كايروكي

جاءت أغنية “تلك قضية” بوصف غاضب لما يحدث في فلسطين، وصورة دعائية للأغنية تميزت بوصف الوضع دون ازدحام في الصور والألوان، فتصدر البوستر تمثال الحرية الشهير وعلى الناحية الاخرى منه وجه شيطاني أحمر صاحبه خلفية باللون ذاته، معبرًا عن الوجه الخفي للحرية في بلاد الغرب.

كلمات أغنية تلك قضية لـ كايروكي

جاءت كلمات الأغنية كالآتي “ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية وهذا كفاح”.