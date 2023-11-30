بسمة بوسيل تثير الجدل بمنشور غامض على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت بسمة بوسيل الجدل بسبب منشورا غامضا ولم توضح تفاصيل أو تكشف من المقصود.

وكتبت "بسمة" من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "أنا أعرف ناس زعلانين مني على اللي عملوه فيا".

يذكر أن، بسمة بوسيل أعلنت عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.