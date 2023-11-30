الصورة الأولى للحظة وصول رانفير سينج قبل ندوته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

وصل ظهر اليوم النجم الهندي رانفير سينج إلى سينما فوكس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واستقبله الجمهور على السجادة الحمراء، قبل عقد لقائه ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

رانفير سينج هو أحد المكرمين في الدورة الثالثة المقرر إقامة حفل افتتاحها مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر في ريتز كارلتون، بحضور نجوم من مختلف أنحاء العالم.

تبدأ "السجادة الحمراء" الساعة 18:00، يليها حفل الافتتاح، والعرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، وهو من إخراج ياسر الياسري وبطولة "براء علم" و"نور الخضرا". الفيلم مستوحى من رواية "إبراهيم عباس" الشهيرة. ففي اللاواقع الخيالي، يجد الجن السحري نفسه مفتونًا بعائلة بشرية تعيش في المنزل نفسه، ولكن لا يمكنها رؤيته.

وشهد اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر السينمائي استمرار مختبرات البحر الأحمر وبرامجه، التي ترعى المواهب من المملكة العربيّة السعودية، والعالم العربي، وإفريقيا، وذلك لصنع الأفلام، والمسلسلات التليفزيونيّة، والموسيقى التي ستضيء الشاشات.