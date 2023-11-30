الصور الأولى لاستعدادات حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

شهد فندق ريتز كارلتون في جدة بالمملكة العربية السعودية وضع اللمسات الأخيرة، على استعدادات حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر.

وحصل "الخليج 365" على صور من السجادة الحمراء، بعد الانتهاء من تجهيزها، استعداد لاستقبال نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أنه وصل ظهر اليوم النجم الهندي رانفير سينج أحد المكرمين هذا العام، إلى سينما فوكس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واستقبله الجمهور على السجادة الحمراء، قبل عقد لقائه ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تبدأ "السجادة الحمراء" الخاصة بحفل الافتتاح الساعة 18:00، يليها الحفل، والعرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، من إخراج ياسر الياسري. الفيلم مستوحى من رواية "إبراهيم عباس" الشهيرة. ففي اللاواقع الخيالي، يجد الجن السحري نفسه مفتونًا بعائلة بشرية تعيش في المنزل نفسه، ولكن لا يمكنها رؤيته.