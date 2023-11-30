محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو غنائي لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- نوران أسامة:

يتعاون مطرب المهرجانات عمر كمال لأول مرة مع النجم محمود الليثى في أغنية جديدة، والتي تحمل عنوان "أخوك يشرف بلد".

ونشر عمر كمال الملصق الدعائي للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أخوك يشرف بلد، قريبًا".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمر كمال، أغنية "صباحك فل"، وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

بينما آخرأعمال الفنان عمرو الليثي، أغنية "ما تعتبونيش" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير.