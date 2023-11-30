بعد شائعات زواجها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعها، أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت وهي داخل طائرة.

وكشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة شائعة زواجها مرة أخرى، والتي يتم تداولها بشكل كبير مؤخرا.

وكتبت صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دي من المرات القليلة جدا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة والإشاعة ليس لها علاقة بالحقيقة."

وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في عام 2020، إلا أن هذه الزيجة لم تستمر طويلا، وأعلنا الانفصال في عام 2022.