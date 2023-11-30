اليوم حفل "روائع السنباطي" بـ الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان صابر الرباعي لـ حفل غنائي جاء بعنوان "روائع السنباطي"، ومن المقرر إقامته اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح "أبو بكر سالم"، وسط مشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي.

ونشر صابر بوستر الحفل، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الليلة من روائع الموسيقار الكبير السنباطي، في انتظاركم".

ويشارك في الحفل عددا كبيرا من أهم نجوم الوطن العربي، من بينهم: شيرين عبدالوهاب، وأحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، وفؤاد زبادي، وإيمان عبد الغني.