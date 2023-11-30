تركي الشيخ يروج لحفل "ليلة عراقية" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لحفل غنائي بعنوان "ليلة عراقية"، والتي من المقرر إقامته يوم 7 ديسمبر المقبل، ويقام الحفل على مسرح "محمد عبدة أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر "تركي" بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ويشارك في حفل "ليلة عراقية" نخبة من النجوم العراقيين من بينهم: عادل المختار، حاتم العراقي، سيف نبيل، ومحمود التركي، وأصيل هميم.