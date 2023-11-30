برفقة زوجته في الطائرة.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، أحدث ظهور له برفقة زوجته وهو داخل الطائرة، أثناء ذهابه إلى تركيا.

ونشر رمضان الصور، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "من الرياض الى أسطنبول، ثقة في الله نجاح".

وجاءت عليه تعليقات الجمهور كالتالي: "اسطورة بلدنا، ملك، بسلامة وحفظ الرحمن، مصر وحشة من غيرك، ديمًا ناجح يارب، ربنا يخليكو لبعض".

يذكر أن محمد رمضان، تعاقد مؤخرًا على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" بعد النجاح الكبير للمسلسل ضمن عرضه في موسم دراما رمضان الماضي وأكد أن الجزء الثاني سيتم طرحه بحلول عام 2025.