شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم أحمد الفيشاوى "عادل مش عادل" فى دور العرض يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" الذى يقوم ببطولته أحمد الفيشاوى، عن طرحه خلال شهر يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ شهرين وأصبح جاهزا للعرض.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماكوالفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وانتهى الفيشاوى مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

كما تعاقد الفيشاوى على بطولة فيلم كوميدى جديد بعنوان بعنوان "بنقدر ظروفك" يجمعه بالفنانة نسرين طافش للمرة الثانية على التوالي بعد فيلم "السيستم"، ويشارك فى بطولة الفيلم محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم. وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.



احمد الفيشاوى من فيلم عادل مش عادل



احمد الفيشاوى من فيلم عادل مش عادل



احمد الفيشاوي من فيلم عادل مش عادل



احمد الفيشاوي من فيلم عادل مش عادل