شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة هنرى كيسنجر منحت أمريكا الانتصار x حربها على الروس بلعبة شطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن رحل عن عالمنا هنرى كيسنجر حتى حرص الكثير من السياسيين على نعي الدبلوماسي الأبرز في العصر الحديث ومهندس السياسة الخارجية الأمريكية الذى رسم خطوطها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وسط الصراع مع السوفييت في حربهما الباردة.



Henry kissinger

كيسنجر الذى يمتلك في جعبته الكثير من الحكايات تطرقت أحد الأفلام لدهائه الشديد في استغلال لعبة فردية من أجل تجميل وجه أمريكا وانتصارها بحربها الباردة مع الروس، وهو فيلم Pawn Sacrifice الذى تناول عبقرية لاعب الشطرنج الأعظم بالتاريخ بوبى فيشر.



بوستر الفيلم

فيشر الذى اشتهر بعاداته وسلوكياته الغريبة بسبب عشقه للشطرنج الذى سيطر على كافة حواسه، تمكن من سحب البساط من هيمنة الروس الذين سيطروا على اللعبة، إلا أنه وبعد هزيمة كل من يقفوا بطريقه تحدى بطل العالم الروسى في اللعب سباسكى، ولكن كعادته استمر بتصرفاته الغريبة.



صورة للاعب الشطرنج بوبى فيشر

فيشر صدم الجميع حينما غاب عن مباراة ضمن سلسلة مباريات تقرر لعبها مع بطل العالم لحسم صراعهما، والسبب من وجهة نظره هو مضايقاته من كثرة الكاميرات، واعتقاده بأن الروس يراقبوه بصورة شديدة، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي اتصل به ولم ينظر للأمر على أنها مجرد لعبة، ولكن ببصيرة أنها رقعة شطرنج تمثل الصراع بين السوفييت والأمريكان في هيمنتهما على العالم.



كيسنجر

وبالفعل ذهب فيشر ولعب المباراة وتمكن من الفوز ببطولة العالم، ليتجاوز الأمر حدود الشطرنج وسط فرحة عارمة من الأمريكان، واحساس بالهزيمة من الروس، خاصة أن الأمر أتى في خضم معارك خسرتها أمريكا بعد حربها في فيتنام، وبالتالي توهج فيشر بالإعلام الأمريكي وكأنه انتصر بمعركة حربية.

جدير بالذكر أن لاعب الشطرنج الملقب بالأفضل في تاريخ اللعبة، توفى وهو وناقم على التصرفات السياسية الأمريكية، ومطلوب القبض عليه بعدما لم يدين أحداث 11 سبتمبر بل واعتبرها ردة فعل على سياسات أمريكا التوسعية وبالتالي مات هارباً من السلطات في ايسلندا، إلا أن بطل حكاية مباراة الشطرنج التي وصفت بمباراة القرن التي تحدثنا عنها سابقاً كان كيسنجر.