شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لمهندس السياسة الأمريكية كيسنجر بفيلم جولدا.. دوره فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر السياسى هنرى كيسنجر أحد أبرز دهاة السياسة في العصر الحديث، وأحد أبرز مهندسى السياسة الخارجية في العالم وبالتالي كانت شخصيته ثرية للغاية، بالإضافة لأن الأفلام التي تطرقت إلى الحرب الباردة على مستوى العالم كان لا غني فيها عن التطرق لشخصيته أو حرب أكتوبر 73.



هنرى كيسنجر وجولدا

ثعلب السياسة الخارجية وعملاق الدبلوماسية هنرى كيسنجر كما يحلو لمحبيه وصفه ظهرت شخصيته هذا العام بفيلم سينمائى حول حرب أكتوبر ما بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من ناحية أخرى، حيث أظهر الفيلم مدى دهاءه الكبير وحرصه على موقف أمريكا اللازم لدعم إسرائيل بزيارته لجولدا مائير في خضم الحرب.



شخصية كيسنجر بالفيلم

كما تناول الفيلم مقابلته مع هيلين ميرين التي جسدت دور جولدا مائير بالإضافة للاتصالات التليفونية والإلحاح عليه بداية الحرب من جولدا لدعمهم في الحرب الدائرة ومفاجأة المصريين والسوريين بالسادس من أكتوبر التي كادت تخفى إسرائيل من على الخارطة لولا الدعم الأمريكي الذى ظهر جلياً بالفيلم.

وقد لعب دور كيسنجر خلال أحداث الفيلم الممثل البارع ليف شرايبر، والذى نال استحسان قطاع كبير من النقاد على أدائه بالفيلم.