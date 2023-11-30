شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتوكول تعاون مع معهد "مايزنر" لفن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة حفل توقيع بروتوكول تعاون بين معهد (مايزنر) لفن التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وأدار وقائع توقيع البروتوكول الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس اللجنة الاعلامية بالمهرجان .

وقال المخرج والفنان مازن الغرباوي : العام الماضي أقام الفنان سكوت تورست ورشة بالمهرجان وكان بها إقبال كبير من قبل المتدربين ، لذا فكرنا أن نقيم هذا الهام بالدورة الثامنة ورشة ثانية له ولكنها مطولة ، وكان الهدف الأساسي منها توسيع رقعة المستفيدين في مصر والوطن العربي ، وهذا بالفعل ماتحقق هذا العام .

وتابع الغرباوي : واليوم نقيم تعاون بين معهد مايزنر لفن التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وسيكون تعاون ممتد لخمس سنوات ولن يكون مقتصر علي الإنتشار الفني لسكوت تورست في مصر فقط ولكن في الوطن العربي كله ، فنحن كشريك لمعهد ماينز ستكون كل الشركات التي ستحدث الفترة القادمة لأي جهة من خلالنا وهذا بالفعل ماحدث في مهرجان قرطاج المسرحي بالدورة القادمة .

ومن جانبه قال المدرب العالمي سكوت تورست : هناك برنامج وضعناه ليس فقط للطلبة ولكن لأي شخص لديه درجة علمية معينة ، وفي المستقبل نفكر في أن يكون لنا فرع خاص في الشرق الأوسط وسيقدم نفس الشكل الذي نقدمه بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعن ماينز قال ، مايزنر هو مدرب عالمي كان منهجه بسيط ولكنه في نفس الوقت صعب للغاية ويستغرق عشرون عاما لفهمه وتطبيقه ، وماينز قال لي أثناء تعليمي علي يده أن لكل فنان طريق معين للوصول للنجومية وكل مدرب عليه أن يصل بهذا الفنان إلي حلمه ، وأنا مهمتي الرئيسية أن يكون هناك هوليوود في كل دولة وفي كل مكان .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.