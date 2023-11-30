شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد لـ الخليج 365: هنرى كيسنجر كان مجرد مُعجب وتزوج امرأة تشبهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة نجوى فؤاد ذكريات قصة إعجاب وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر بها خلال زياراته للقاهرة وتردده على الأماكن التي كانت ترقص بها خلال تصريحاتها لليوم السابع بقولها : "علمت بخبر وفاته صباح اليوم من خلال الأخبار، وقد كان سياسى كبير، لم يجمعني به أي شيء مما تردد من حكايات وشائعات سوى أنه كان معجب بى ويحرص على التردد على الأماكن التي كنت أرقص بها".



هنرى كيسنجر

نجوى فؤاد: هنرى كيسنجر شاهدني 3 مرات أو 4 فقط

وأضافت نجوى فؤاد : شاهدنى 3 مرات أو 4 بالكثير، وأنا لم أكن أفهم اللغة الإنجليزية بالقدر الكافى، كما كنت متزوجة وقتها، وبالتالي إذا كان ينظر إلي كمعجب فكنت أراه مجرد شخص يحرص على مشاهدتي فقط، ولم أهتم لما هو أكثر من ذلك، حتى العشاء لم اتناوله معه، وكنت انتهي من عرضى وأخرج".



هنرى كيسنجر وزوجته

حكاية زواج هنرى كيسنجر من سيدة تشبه نجوى فؤاد

كما اختتمت كلامها حول هنرى كيسنجر بقولها : كان يتصل بالخارجية كلما يزور مصر، ويؤكد رغبته على مشاهدتى عروضى، وكانوا يحجزوا له، وفى مرة رأيته مع زوجته التي اصطحبها لمشاهدة أحد استعراضاتى، وكانت تشبهنى بشكل كبير وكأنها كربون منى، ولكنها كانت أطول مني، وهى السيدة نانسى التي ظلت زوجته حتي وفاته.