“سبوتيفاي” تستعرض حصاد شاكيرا على منصتها خارج لائحة “أفضل فناني العام”

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة “سبوتيفاي” على انستغرام صورة بيانية عن الأرقام التي حصدتها المغنية الكولومبية شاكيرا عبر المنصة خلال العام الحالي، فبلغ عدد بثّ أغنياتها ٥.٢ مليار مرة، فيما وصل عدد مستمعيها الى ٢١٩.٢ في حدود ١٨٤ بلدًا أتيحت فيهم خدمة “سبوتيفاي”.

وقد أتى ذلك بعد ساعات من إطلاق المنصة لقائمة أكثر الفنانين استماعًا وبثًّا عبر تطبيقها، تصدرّت فيها تايلور سويفت المرتبة الأولى.

وكانت شاكيرا قد أصدرت خلال العام الحالي مجموعة أغنيات حققت ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب حول العالم، وقد استوحت مضمونها من حالتها النفسية بعد انفصالها عن شريكها جيرارد بيكية نتيجة خيانته لها فاعتمدت لغة الغناء رسالة للتنفيس عن غضبها تجاهه، فلم تتوانَ عن مهاجمته في محتوى موسيقي انتقادي لاذع ظهر في أغنيات “El Jefe “ و “Acrostico”، و ” BZRP Music Sessions # 53” التي شكلّت أغنية الانتقام واستحقّت عنها أغنية العام وأفضل أغنية في حفل الغرامي اللاتيني الذي أقيم في إسبانيا خلال الشهر الحالي