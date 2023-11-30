ممثلة شهيرة تُعلن اعتزالها التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية إنجي شرف الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها مجال التمثيل، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وقالت إنجي شرف : "بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

الجدير ذكره أن إنجي شرف كانت قد دخلت عالم التمثيل بعد تتويجها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وشاركت في مسلسل "ريا وسكينة" مع الممثلتين المصريتين عبلة كامل وسمية الخشاب، وقدمت عدة أعمال منها "حارة اليهود" و"سلسال الدم".

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