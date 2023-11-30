ميرنا وليد - بيروت - تناقلت بعض الصفحات كلاما عن الكويتية نور الفلاح بشأن علاقتها بالنجم العالمي آل باتشينو، اذ قالت: "أحب ال باتشينو وأنجبت منه طفل لكن الزواج لا يناسبني".

وكانت أكدت التقارير الصحافية أنه حكم على آل باتشينو بدفع مبلغ أكثر من 30 ألف دولار شهرياً لدعم الطفل لـ نور الفلاح.

وكما أمر أحد قضاة لوس أنجلوس نجم فيلم "Scarface" بدفع مبلغ 110 ألف دولار مقدماً لفلاح قبل الاستمرار في سداد الدفعات الشهرية، منها 13000 دولار للممرضة وتغطية أي فواتير طبية خارج نطاق تغطية التأمين الصحي.

ليس هذا فحسب، بل أُمر باتشينو بإيداع مبلغ سنوي قدره 15 ألف دولار في صندوق التعليم لابنه الأصغر.

كانت هذه تفاصيل خبر نور الفلاح بكلام مفاجئ عن علاقتها بـ آل باتشينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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