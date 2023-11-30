تطور لافت بخلاف محمد رمضان وعمرو أديب..وهذا دور المستشار تركي آل الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب أن الفنان محمد رمضان قد اعتذر منه وبالتالي قد انتهى الخلاف بينهما، وذلك بوساطة معالي المستشار ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.
وكتب عمرو أديب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وابدى اعتذاره لي عن ما بدر منه تجاهي الشهور الماضيه، وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف . شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبه".
وقد نال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.
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