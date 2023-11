جينيفر لوبيز عروس بفستان أبيض يشبه الملابس الداخلية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات ترويجية عدة لأغاني ألبومها المقبل المرافق لفيلمها القصير This Is Me…Now من إخراج ديف مايرز وشارك في كتابته لوبيز ومات والتون وبن أفليك.



وسيتم طرح الفيلم الموسيقي في 16 شباط/فبراير 2024، بحسب ما أعلنت لوبيز.

وتظهر لوبيز في العديد من الإطلالات بينها إطلالة العروس بالفستان الأبيض المفتوح عند البطن والساقين على شكل قلبين، وشبه المتابعين الفستان بالملابس الداخلية وليس فستان زفاف.

كما أطلّت لوبيز بقبعة الكاوبوي، مع توب بيضاء جريئة، وسروال جينز.

وأعلنت لوبيز أن أغنية Can't Get Enough ستصدر في 10 كانون الثاني/يناير 2024.