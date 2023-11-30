ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان الأميركي جعفر جاكسون إبن شقيق نجم البوب الراحل مايكل جاكسون تصوير فيلم السيرة الذاتية لعمه ويحمل إسم "مايكل" في لوس أنجلوس.

وانتشر بكثافة فيديو يظهر الشاب البالغ من العمر 27 عامًا وهو يجسد دور مايكل، وارتدى جعفر ملابس مشابهة للملابس التي ارتداها عمه على خشبة المسرح أثناء أداء أغاني مثل Man In The Mirror.

وأظهر جعفر مهاراته في الرقص، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم عام 2025.

الفيلم كان قد انطلق تصويره سابقاً، وتوقف بسبب بعض الإضطرابات.

الفيلم سيتناول جميع جوانب حياة مايكل جاكسون وأبرز عروضه التي وضعته على طريق التحول إلى نجم في عالم الموسيقى.

كانت هذه تفاصيل خبر جعفر .. إبن شقيق مايكل جاكسون في أول إطلالة من كواليس تصوير قصة حياة عمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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