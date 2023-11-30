عايدة رياض تنطلق بتصوير "بيت الرفاعي" للسباق الرمضاني 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت النجمة عايدة رياض بتصوير مشاهدها الآولي في مسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة الفنان أمير كرارة، والمفترض طرحه خلال موسم رمضان 2024.

تقوم عايدة رياض بتجسيد شخصية والدة الفنان أحمد رزق الذي يدخل في خلافات مع الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، وريم مصطفى، صلاح عبد الله، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف بيتر ميمي.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار درامي شعبي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق ودراما بعيده عن الكوميديا.

آخر أعمال عايدة رياض

وشارك عايدة رياض في موسم رمضان 2023 الماضي بمسلسل "سره الباتع" من بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاءبدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، خالدسرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة،صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم.

من ناحية آخري، تنتظر الفنانة عايدة رياض عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "إقامة جبرية"، والذي تشارك في بطولته بجانب هنا الزاهد ومجموعة من الفنانين أبرزهم محمود النبراوي، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج أحمد سمير فرج، العمل من 10حلقات.

ويدور في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق، وتجسد هنا الزاهد خلال العمل دور دكتورة صيدلانية تعاني من عقد نفسية عند التعامل مع الرجال.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة عايدة رياض فيلم "ابن الحاج أحمد "، والذي حاز على إعجاب الجماهير، وحقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر السينمات.