مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| أفلام شيّقة صُنعت بالكامل في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تمتلىء قائمة أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، بعدد كبير من الصناعات السعودية الكاملة في السينما، والتي تقام فعالياته في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر القادم

وتحمل مسابقة “السينما السعودية الجديدة ”، عدد من الشاشات السعودية ذات القصص المختلفة والخارجة عن المألوف.

تفاصيل قائمة “السينما السعودية الجديدة”

تتضمن قائمة “السينما السعودية الجديدة” 19 فيلمًا، والتي تحتفي بالسينما السعودية بجميع فئاتها، ويكرم الإنجازات التي حققتها صناعة الأفلام في السنوات الخمس الماضية.

تفاوتت مدة الأفلام المشاركة في “السينما السعودية الجديدة” بين الـ 5 دقائق - 40 دقيقة، يُطرح فيها عدد من الموضوعات الإجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي بمختلف طبقاته ، وتم انتاج جميع الأفلام بكودر سعودية مميزة في الانتاج والتصوير داخل المملكة.

تأتي قائمة أفلام “السينما السعودية الجديدة" المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، كالآتي:

خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة للمخرج جمال كتبي

فيلم "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة" للمخرج جمال كتبي فيلم وثائقي يستكشف رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ بعد عزوفه عن عالم السياسة ليسعى وراء تعلّم الموسيقى.

الشتاء الأخير للمخرج حيدر داوود

فيلم "الشتاء الأخير" للمخرج حيدر داوود فيلم وثائقي مؤثر يتتبع المخرج وصديقه محسن وهم يعانون من الحنين إلى الوطن في الشتاء الاسكندنافي القاسي ويتذكرون وطنهم المملكة العربية السعودية.

شارع 105 للمخرج عبد الرحمن الجندل

فيلم "شارع 105" للمخرج عبد الرحمن الجندل المستوحى من قصة حقيقية حول شرطيين سعوديين، مروان وناصر، حيث يواجهان خلية من مجموعة داعش في مدينة الرياض.

تحويلة للمخرج ظافر الشهري

فيلم "تحويلة" للمخرج ظافر الشهري تدور أحداثه حول حياة موظف يعمل عن بعد، و تتلاشى أحلامه ببطء بسبب العزلة.

الرحلة للمخرجة هانية باخشوين

فيلم "الرحلة" للمخرجة هانية باخشوين يروي الفيلم قصة عالية، وهي أم عزباء وسائقة أوبر، حيث تواجه تحديات مجتمعية مع أعباء ومسؤوليات الحياة الملقاة على كاهلها.

حوض للمخرجة ريما الماجد

فيلم "حوض" للمخرجة ريما الماجد، تدور أحداث الفيلم حول قصة علياء التي تواجه مخاوفها الداخلية بينما تشرع في تحقيق شغفها الدفين في أن تصبح كاتبة سيناريو.

أنا بخير للمخرج فيصل الزهراني

فيلم" أنا بخير" للمخرج فيصل الزهراني، يروي الفيلم قصة آسرة عن الصبي الأبكم خير وصديقته الدمية "زعتر"، حيث يستكشفان تجارب عن الفقد والموت.

شدة ممتدة للمخرج سلطان ربيع،

فيلم "شدة ممتدة" للمخرج سلطان ربيع، وتدور أحداثه حول محاولات سامر للحصول على قسط من النوم بعد قضاء ليلة في الخارج، رغم المقاطعات المستمرة من عائلته التي تحول دون ذلك.

كم كم للمخرجة دُّر جمجوم

فيلم "كم كم" للمخرجة دُّر جمجوم، يدور الفيلم حول دانة الفتاة المدللة التي تبلغ 17 عاماً، أثناء تعلمها كيفية التحكم في إدارة عواطفها من خلال لعبها وقضاء إجازتها على الشاطئ برفقة صديقاتها.

سليق للمخرجة أفنان باويان

فيلم "سليق" للمخرجة أفنان باويان، يروي مغامرة هاجر أثناء طبخها للسليق.

وحش من السماء للمخرجة مريم خياط

فيلم "وحش من السماء" للمخرجة مريم خياط، يروي قصة مغامرة لسمكة مرحة تذهب في مهمة لإنقاذ زملائها من الكائنات البحرية الأخرى من وحش قاتل.

في شيء للمخرج العباس حميد الدين

فيلم "في شيء" للمخرج العباس حميد الدين، يروي قصة مؤثرة لشقيقين أثناء بحثهما عن السعادة وسط الفوضى في منطقة مزقتها الحرب.

ترياق للمخرج حسن سعيد

فيلم "ترياق" للمخرج حسن سعيد، وتدور أحداث الفيلم حول علي، شاب من محبي الموسيقى الشعبية، يهدي مطربه المفضل آخر تسجيل له، بعد أن فقد المغني صوته.

المدرسة القديمة للمخرج عبدالله الخميس

فيلم "المدرسة القديمة" للمخرج عبدالله الخميس، يسرد الفيلم معاناة بطل ومحاولاته للتكيف مع بيئة عمله الجديدة بعد غيابه الطويل.

آرت بلوك للمخرج عبدالرحمن بتاوي

فيلم "آرت بلوك" للمخرج عبدالرحمن بتاوي، تدور أحداث الفيلم حول عبود المصمم المبدع، والذي يواجه ضغوط إنجاز مشروع بفترة زمنية محددة.

الخيط الأخير للمخرجة جوانا الزهراني

فيلم "الخيط الأخير" للمخرجة جوانا الزهراني، ويتناول الفيلم قصة حياة ومحاولاتها الحثيثة للتغلب على القيود التي تحد من مستوى إبداعاتها.

سيقان سالم للمخرج طلال المساعد

"سيقان سالم" للمخرج طلال المساعد، يروي الفيلم قصة صديقين تأخذ حياتهما منعطفاً غير متوقع عندما يخوضان تجربة جديدة.

جميل السعيد للمخرج أسامة خليفة

"جميل السعيد" للمخرج أسامة خليفة يستعرض الفيلم قصة ملهمة عن تصميم جميل "الأبكم" للحصول على منصب أخصائي في السعادة بشركة مرموقة.

حادي العيس للمخرج عبدالله سحرتي

فيلم "حادي العيس" للمخرج عبدالله سحرتي فيلم وثائقي يستعرض جمالية النياق بالتوازي مع سرد يسلط الضوء على عادات وتقاليد الثقافة السعودية، ويربط الماضي بالحاضر، ويربط الشعب السعودي تاريخيًا وجغرافيًا وعاطفيًا.