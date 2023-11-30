ديانا حداد| نشاط غنائي مكثف بين الإمارات والسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق الفنانة ديانا حداد في نهاية عام 2023 بعدد من الحفلات في مختلف الدول العربية، ضمن موسم الحفلات الشتوية بجانب حفلات استقبال العام الجديد.

ديانا حداد بين الإمارات والسعودية خلال 48 ساعة

بدايةً تشارك ديانا حداد في لسلة الحفلات الغنائية السعودية، بأمسية غنائية مختلفة في مدينة العلا على مسرح قاعة المرايا، غدًا الجمعة 1 ديسمبر .

موعد حفل ديانا حداد في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي

بجانب مشاركة ديانا حداد في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي 52 مع كبار نجوم الأغنية الخليجية، يوم السبت 2 ديسمبر القادم بالعاصمة أبو ظبي.

أحدث أغاني ديانا حداد “ياطيارة”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ديانا حداد من خلال أغنية “ياطيار”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، وتقول كلماتها "

أنا نفسي أغير جو وأبعد عن كل الناس ببعد ع الناس بحلو وبريح بالي خلاص يا طيار يا طيار خدني معاك يا طيار إن شا الله عكس التيار سفرني ووديني بعيد يا طيار يا طيار هو الفرح في أنهي مطار نفسي أفرح أنا ليل ونهار ولا الفرح ده ليه مواعيد نفسي أوصل بالسلامة للفرح وللإبتسامة ياما تعبنا بجد ياما ياما ياما نفسي أنزل إستراحة من الدنيا أنا بصراحة فضولي أكبر مساحة وهاتوا جديد نفسي الدنيا تدي إشارة ويجيلنا الحب زيارة قلبي جواه ١٠٠ خسارة يا ١٠٠ خسارة نفسي أسافر للسعادة وتكون الفرحة عادة ونعيشها سكر زيادة بلاش كيد ".



