شاهد المتسابقة السعودية حنين الغامدي تشعل مواقع التواصل بأداءها لأغنية لا هي نار ولا هي ماء

أشعلت المتسابقة السعودية حنين الغامدي مواقع التواصل الاجتماعي، بأداءها المميز لأغنية “لا هي نار ولا هي ماء” خلال برنامج مسابقات غنائية. وفي مقطع فيديو متداول، ظهرت المتسابقة وهي تؤدي الأغنية بصوتها الرائع، أمام لجنة التحكيم والجمهور في البرنامج.

وأشاد رواد مواقع التواصل بالموهبة الكبيرة التي تتمتع بها حنين الغامدي، وتوقعوا لها مستقبلًا باهرًا في عالم الغناء.

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