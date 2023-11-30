في مشهد طريف ومفاجئ، قام الفنان طارق العلي بأخذ مأكولات ومشروبات الجمهور أثناء حضورهم أحدث مسرحياته، وذلك في لفتة عفوية ومرح. وظهر العلي وهو ينزل من أعلى المسرح إلى الجمهور، ويأخذ منهم أكياس المأكولات، قائلاً: “ركزوا”، ثم يضعها على المسرح، ثم يصعد إلى أعلى المسرح مرة أخرى، ويفتح الأكياس أمام الجمهور، مما تسبب في موجة من الضحك.

وسبق أن ظهر العلي في مقطع فيديو وهو يحتضن لاعب نادي الهلال سالم الدوسري، وذلك بعد رؤيته بين الحضور يشاهد أحد مسرحياته.

كانت هذه تفاصيل خبر خرج عن النص.. شاهد طارق العلي يأخذ مأكولات ومشروبات الجمهور في أحدث مسرحياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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