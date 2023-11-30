شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شهادات مشاركة فى اليوم الختامى لورش مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تم توزيع شهادات مشاركة على كل المتدربين فى الورش التى أقيمت ضمن فعاليات تلك الدورة، بحضور رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، ومدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ومدربي الورش، سكوت تروست، دينى دينيس، معز الأقديرى، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

وقالت الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان: "الورش من أهم الفعاليات التي تقام بالمهرجان ونقوم بصناعتها، لأن تأثيرها مباشر على الشباب، وهو هدف من أهداف المهرجان، وسعيدة بمشاركة الدول المشاركة هذا العام بالدورة الثامنة، وأنا فخورة بأن استجابات متدربى الورشة كانت الأسرع فى تاريخ كل الورش التدريبية التى كانت من قبل، وأنا سعيدة بتلك النتيجة التى توصلنا إليها".

وتحدث المدرب الأمريكي سكوت تروست عن ورشته وفلسفة ما يقدمه للمتدربين، وقال إن الورشة هذا العام تختلف عن العام الماضي،وقال الدكتور الدنماركى دينى دينيس: "قدمت ورشة عن الأداء الحركي للممثل في الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ وسعيد جدا بمشاركتي".

وقال الفنان التونسي معز الأقديري: "الهدف الأسمى لدينا المسرح، نجحنا في الورشة التي قدمتها هذا العام، وتعلمت منها اكثر مما قدمته وعلمته، وسعيد جدا بها وبكل المشاركين فيها.