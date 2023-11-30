شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الإسكندراني" يعيد عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان عصام كاريكا، لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، بطولة أحمد العوضي وزينة وإخراج خالد يوسف.



عصام كاريكا

ونشر الفنان عصام كاريكا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (لإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله".

وتابع عصام كاريكا: "عودة لأغانى الأفلام بعد فترة طويلة، ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطوله أحمد العوضى وزينة، فيلم محترم بجد".

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.