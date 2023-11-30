شكرا لقرائتكم خبر عن من "راجعين" لـ "تلك قضية".. هكذا دعم أمير عيد القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقهم الإنسانية وقتلهم، يحاول عدد كبير من النجوم إيصال كل ما يحدث من انتهاكات للفلسطينيين للعالم و إيصال صوتهم من خلال نشر كل الصور والفيديوهات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا أو تأليف أغنيات ونشرها دعما للقضية.

ومن هؤلاء النجوم النجم أمير عيد مؤسس فريق كايروكى، حيث شارك الشهر الماضى في أوبريت راجعين و ضم 25 نجما من الوطن العربى دعما للقضية الفلسطينية، و مقطع أمير عيد قال فيه:" كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان - كل الدنيا بلادي من قديم الزمان - الفروق بينا حدود - كلام على الورق مكتوب - والمكتوب أصبح قيود - تمنعني أشوف بلادي".

ولم يقف أمير عيد عند ذلك فقط بل ظل مهموما بالقضية الفلسطينية، وظل ينشر صور وفيديوهات عبر حسابه على إنستجرام دعما للفلسطينيين، كما طرح فريق كايروكى، منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان"تلك قضية"، على اليوتيوب دعما للشعب الفلسطيني و الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وتم ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية حتى تصل لأكبر عدد ممكن في العالم ويروا ماذا يحدث للفلسطينيين من انتهاكات غير إنسانية من جيش الاحتلال وقام بالترجمة ولاء كمال.

ومن كلمات أغنية تلك قضية " كيف أصدق هذا العالم، لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية".