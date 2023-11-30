إشاعة أخرجت ياسمين صبري عن صمتها، فأتى الردّ حاسمًا

للمرة الأولى تواجه الممثلة ياسمين صبري ما يطالها من إشاعات بنفي حازم وقوي، فبدت وكأنّها قد ضاقت ذرعًا بالأكاذيب التي يختلقها البعض تجاهها، فقرّرت الردّ بشكل قاطع ونهائي موصدة الباب أمام كلّ التكهنات المضللة بجمهورها. ومن بين تلك الإشاعات التي أخرجت الممثلة المصرية عن طورها ما تمّ تداوله عن احتمال ارتباطها الرسمي بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فلجأت خلال الساعات الماضية الى نفي إشاعة زواجها عبر تعليق لافت على تطبيق “إكس” في محاولة لتصويب الواقع، فكتبت” دي من المرات القليلة جدًّا ال رديت فيها علي اي إشاعة متداولة. أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها اي علاقة بالحقيقة”. وختمت” أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي امام كل العالم. غير كدة إشاعات ليس لها اي اساس من الصحة”.

وفي سياق مختلف، تنتظر صبري انطلاق فيلمها المنتظر “أبو نسب” في الصالات السينمائية بعد ان قرّرت الشركة المنتجة عرضه في ٢١ كانون الأوّل / ديسمبر المقبل، وفيه تلعب دور البطولة الى جانب محمد إمام من ضمن أحداث اجتماعية كوميدية تعالج قصة حبّ تجمع بين طبيب أطفال ومدرّبة حياة، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام. وهو الفيلم الثالث الذي تتعاون فيه ياسمين صبري مع محمد إمام، بعد ” جحيم في الهند” عام ٢٠١٦، و” ليلة هنا وسرور” في العام ٢٠١٨.