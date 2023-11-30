الموت يُفجع برونو طبال-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان اللبناني برونو طبال بوفاة أقرب الناس إليه وهو عمه فيكتور ميشال طبّال وقد أعلن الخبر الحزين من خلال صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي، معلقاً :"وداعاً عمي العزيز".

ونشر برونو ورقة النعي وتفاصيل العزاء، إذ يحتفل براحة نفس الفقيد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت في 2 كانون الأول 2023 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس ، الأشرفية، ويواري الثرى في مدفن العائلة-مار متر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس ، الأشرفية ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للفنان برونو طبال راجين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



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