بريجيت ياغي لخطيبها في عيد ميلاده :"ليست هناك كلمات كافية لأقول كم أحبك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لم يفصل سوى أيام بين عيد ميلاد الفنانة بريجيت ياغي الذي صادف يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر وعيد خطيبها جورج جميّل المقيم في كندا و الذي احتفلا به منذ يومين.



وقد نشرت بريجيت مقطع فيديو يظهرها برفقة جورج في أحد أماكن السهر وكان الإنسجام طاغياً بينهما إذ بدا وهو يقبل رأسها ويلامس يدها برومانسية كبيرة وأرفقته بتعليق :""عيد ميلاد سعيد لرجلي. هناك عدة طرق للقول أحبك ولكن ليس هناك كلمات كافية لأقول لك كم أحبك. أحبك دائما وأبدا".

وكان خطيب بريجيت قد أقام احتفالاً لخطيبته بعيد ميلادها حيث وضع لها قالب الحلوى بين أوراق الورود الحمراء.

ونشرت رسالة معايدة رومانسية من جورج وجهها لها في عيدها وتتضمن :"شكرًا لك حبي، عيد ميلاد سعيد لحبيبتي الوحيدة! كانت مقابلتك بمثابة العثور على كل ما لم أكن أعلم أنني بحاجة إليه، لقد وجدت القطعة المفقودة في قلبي. وجودك في حياتي نعمة ويفوق كل ما تمنيت، يجعل كل يوم أكثر إشراقًا!

أتمنى لك عاماً مليئاً بالأحلام المحققة، والصحة، والفرح الذي لا ينتهي. إن رعايتك التي لا تتزعزع ولطفك ودعمك وروحك الجميلة تجعل الحياة غير عادية.

أنا ممتنة لك إلى ما لا نهاية. أتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة والنجاح. عيد ميلاد سعيد يا حبي

أريد أن أحتفل بك كل يوم. أحبك".

