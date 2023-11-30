التحرش يلاحق المشاهير.. كشف المستور بعد تجارب صادمة| شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت حالات التحرش بشكل صادم بالمجتمعات العربية والغربية، لذلك أخذ نجوم ومشاهير الفن القضية علي محمل الجد لإبادة تلك الظاهرة البذيئة، وقاموا بمواجتها حتي يتم كشف سترهم أمام الجميع، فهناك الكثيرين من النجوم عانوا من هذا الأمر ومنهم من إلتزم الصمت خوفاً علي سمعته والآخر قرر إفضاح المعتدي.

نجوم يكشفون المستور بعد معانتهم من التحرش

أكدت رانيا يوسف أنها تعرضت للتحرش في مكان عام من شاب لكنها لم تنجح في الإمساك بيه، وأثناء حضور فيفي عبده مراسم عزاء كريمة مختار كانت تتحدث مع إحدى الصحفيات خارج سرادق العزاء وتفاجأت بشاب صغير يتحرش بها من الخلف فغادرت المكان غاضبة.

تابعت رانيا يوسف أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما، وأوضحت: "كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة، وهو شخص من المعارف وبعدها حصل موقف التحرش".

أضافت رانيا يوسف: بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه لأن مش من حقه مهما كانت الست لابسة إيه، وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية ملهاش دخل، اللي بيتحرش ده حد مريض".

إنجي المقدم‎

كشفت إنجي المقدم عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة في مرحلة الطفولة، قائلة: "إنها تعرضت لهذه الواقعة أكثر من مرة، إحداها كان والدها قد تركها في السيارة وذهب لشراء بعض المستلزمات، وكانت طفلة لا تعي شيئاً عن الأمر، لكنها شعرت بعد الواقعة باشمئزاز واكتئاب دون أن تفهم السبب".

يسرا اللوزي

أعلنت يسرا اللوزي بأنها تعرضت للتحرش أثناء سيرها في منطقة لإصلاح السيارات، بوسط البلد، قائلة: "فوجئت برجل كبير في السن يتحرّش بي لفظيا، ولم يوقف حديثه وكان يتمادى وهو ما استفزني وأثار غضبي، فاضطررت إلى كسر فانوس سيارته بعد أن وجهت له ركلات بقدمي".

ميس حمدان

تحدثت ميس حمدان عن تفاصيل تعرضها للتحرش، قائلة: "كنت في المدرسة الابتدائية في مصر، وكنت راجعة من المدرسة، والمدرس ناداني ودخلني في مدخل عمارة"، مضيفة: "بعد هذه الواقعة بدأ المدرس يعاملني معاملة سيئة جدا، والرجل الذي يتحرش بطفل أكيد مريض نفسي".

أشارت ميس حمدان في حديثها عن تعدد حالات التحرش في حياتها معلقه: "تعرضت للتحرش الجنسي مرات كثيرة، والشيء الذي هون الموضوع اكتشافي إن 90% من البنات اللاتي أعرفهن مررن بتجربة التحرش، سواء من السائق أو أولاد العم والخال، أو الفكهاني والمدرسين".

أضافت ميس حمدان :"الشيء الذي يحيرني هو لماذا لم نتكلم عن تعرضنا للتحرش في صغرنا، وأعتقد أن أهالينا لم يعلمونا ذلك، ولهذا علمت ابنتي من الصغر كيف تتجنب التحرش".

كارول سماحة

علقت كارول سماحة خلال تواجدها فى إحدى الفعاليات الفنية بلبنان، قائلة: "تعرضت للتحرش ما يقرب من خمس مرات سواء كنت فى مرحلة المراهقة أو الكبر".

دينا الشربيني

كشفت دينا الشربيني، عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد الشباب الذي تعدى عليها بلمس جسدها، أثناء تواجدها بإحدى المناطق الساحلية منذ عدة سنوات، وأمسكت به رغم محاولات المتحرش الهروب منها، وقامت بضربه وسط المارة في الشارع، لتلقنه درسًا قويًا.

منة عرفة

روت منة عرفة موقف تعرضها للتحرش، قائلة: "كنت ماشية أنا وأختى فى شارع قريب من البيت، وكنت لابسه عباية ومن غير مكياج، والمفروض مفيش أى حاجة للمعاكسة، وكان فيه 2 فى الشارع منهم واحد بص لأختى بصة مش كويسة ورمى كلمة سافلة، فأنا اتخانقت معاه والناس اتلمت وكنت هضرب فى الشارع".

أضافت منة عرفة معلقه: "دايما فى المواقف دى بيجيبوا الغلط على الست مش الراجل، إن هى اللى لابسة قصير وكده وأختى هزقتنى وقالتى إحنا مش فى أوروبا ومحدش هيجبلك حقك".

ريهام عبد الغفور

كشفت ريهام عبد الغفور عن موقف تعرضها للتحرش، قائلة: "وأنا صغيرة تعرضت لحاجة من حد مكنش متوقع خالص، مش هقول تحرش أو كده، حاجة في الاتجاه ده، كانت حاجة صادمة بالنسبالي، لإن هو كان راجل يكاد يكون أقد جدي، مش أقد أبويا، وبالنسبة لأهلي شخص موثوق فيه".

ريهام عبد الغفور

يسرا اللوزي

ميس حمدان

رانيا يوسف

دينا الشربيني

منة عرفة

كارول سماحة