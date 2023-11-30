محمد رمضان وعمرو أديب.. صلح بجهود سعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامي عمرو أديب، انتهاء أزمتة مع الفنان محمد رمضان بالصلح، بعد تدخل المستشار تركي آلـ الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه بموقع «إكس» تويتر سابقًا: «اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف ".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: «شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة ».

بداية أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

بدأت الأزمة عندما اتهم محمد رمضان، الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف وطالبه بتعويض مالي وقدره 100 ألف جنيه، بعد هجومه عليه فب إحدى حلقات برنامجه الشهير «الحكاية»، والذي جاء ردًا على فيديو "الفلوس" الشهير لـ رمضان .

وقال الإعلامي: «أنت مش لاحظ بقالك سنة بتعمل مصايب، والناس اللي أنت استفزتها بتبلع ليك أية حاجة .. أنت في بلد الناس ظرفها صعبة، ومش أنت بس اللي عندك فلوس، فيه ناس معاها فلوس أكتر منك بس مش بيعلموا كدا».

وتابع: "ليه استفز الناس وليه تكره الناس فيك، أنت داخل على رمضان، بدل ما تتبرع بالفلوس أحسن .. الناس اللي استفزتهم هما اللي عملوك.. والناس متضايقة، أيه المانع انك تعتذر للناس .. اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون" في إشارة إلى اسم مسلسله الجديد "موسى"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل 2021، متابعًا: "يابني اهدى وارجع لعقلك، ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

محمد رمضان يستفز عمرو أديب: إنت حاشر دماغك ليه

من جانبه، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي أدلى بها حول فيديوهاته واستفزازه للجمهور بشكل دائم.

واستعان "رمضان" بمقطعًا من مسلسله "نسر الصعيد" بحديث الإعلامي عمرو أديب الذي قال فيه: "يا بني اهدى يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور"، ليرد عليه "رمضان" بهذا المشهد وهو يصفع أحد الممثلين بالقلم على وجهه قائلًا: "إنت حاشر دماغك ليه".

ما دفع عمرو أديب مقاضاة محمد رمضان بعد إساءته له، حيث قال: «يا أنا يا أنت.. ولو محدش رباك أنا هربيك.. انهارده طلبت من المحامي بتاعي الأستاذ طارق جميل سعيد إنه يرفع دعوى قضائية على محمد رمضان لإساءته ليا.. وندرت ندر قدام الناس كلها أي فلوس هاخدها منه هتبرع بيها لمستشفى الأطفال في أبوالريش».

وتابع: "الأيام الجاية كلها نكد خلينا ندخل بقى في قضايا ومحاكم، أنا راجل محترم ومش باخد حقي بالتجاوز ومش هدخل في سجال قليل الأدب لأني مش راجل قليل الأدب أنا راجل محترم وبعبر عن آراء الناس والناس لما استاءت أنا عبّرت عن استيائها.. إنما انت لو فاكر إنك مسنود القانون مبيسندش حد، والبلد دي مفيهاش حد مسنود مهما كنت أنت مين.. وادينا قاعدين بينا القضاء".

وتطورت الأزمة بينهما إلى القضاء والحبس، إذ قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة، حبس الفنان محمد رمضان “غيابيًا” لمدة سنة، وذلك لاتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الخاصة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام

يذكر أن الفنان محمد رمضان، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدًا “أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده”.

تفاصيل أزمة محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر:

بدأت القصة عندما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ تعويضي للطيار أشرف أبو اليسر، قيمته 6 ملايين جنيه، وذلك عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن "أبو اليسر"، ورفض الدعوى الفرعية.

وطالب المحامي مجدي حلمي الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، إذ ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له بعنوان "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة.

وكان الطيار أبواليسر، طالب في الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان، بالتعويض نتيجة للأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن الطيار أشرف أبواليسر، قائلاً: "إنها تجربة لقيادة الطائرة".

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى عائلة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في شهر أبريل 2021، بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، وأدت إلى إيقافه عن العمل قبل وفاته.