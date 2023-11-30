شاهد.. لقاء طريف بين عبدالله السدحان وويل سميث

وثق مقطع فيديو طريف لقاء جمع الفنان السعودي عبد الله السدحان مع نجم ويل سميث خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وانطلقت فعاليات المهرجان اليوم، وستستمر حتى ٩ ديسمبر المقبل في مدينة جدة وكان المهرجان أعلن عن تكريم الفنان والكاتب والمنتج السعودي عبدالله السدحان. ومن المقرر أن يشهد المهرجان جلسات حوارية تضم عدد من كبار الفنانين العالميين منهم :”ويل سميث، وزنفير سينج، وكاترينا كايف، وياسمين صبري، وأمينة خليل، وظافر عابدين، بالإضافة إلى المخرجين فارس قدس، وباز لورمان، وكاران جوهر”.

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