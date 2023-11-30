بالصور| وصول باز لورمان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

وصل قبل قليل، المخرج العالمي باز لورمان إلى حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

باز لورمان هو رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الثالثة من المهرجان، ومن المقرر أن يعقد له المهرجان جلسة حوارية يلتقي فيها مع صناع الفن وحضور المهرجان.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة تُقام في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

ويعرض المهرجان فيلم حوجن للمخرج ياسر الياسري في افتتاح دورته الثالثة مساء اليوم الخميس بحضور صناعه.